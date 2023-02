In der Stadt Südliches Anhalt im Kreis Anhalt-Bitterfeld ermittelt die Polizei erneut nach einem großangelegten Kabeldiebstahl. Mit Werkzeugen und mehreren Fahrzeugen haben die Diebe 70 Kabeltrommeln von einer Baustelle im Stadtteil Großbadegast gestohlen. Dabei sei ein Sachschaden von 40.000 Euro entstanden, sagt Robin Schönherr von der Polizei-Inspektion Dessau.



Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen auch Zusammenhänge mit einer ähnlichen Tat Ende Januar in Bitterfeld. Damals hatten es die Diebe auf ein Firmengelände in Bitterfeld abgesehen. Sie hatten Löcher in die Rückwand der Werkshalle geschnitten, mehrere Kabelrollen gestohlen und mit Transportern weggebracht. Der Sachschaden damals: 100.000 Euro.