In Köthen wird am Vormittag eine nicht gezündete Bombe, ein sogenannter Blindgänger, aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt. Die 50-Kilo-Bombe war am Mittwoch bei Schachtarbeiten an der Industriestraße entdeckt worden. Bewohner und Firmen in einem Umkreis von 400 Metern müssen das Gebiet laut Polizei verlassen. Die B183 ist ab der Einmündung Damaschkeweg laut Polizei voll gesperrt.