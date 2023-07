Landkreis Anhalt-Bitterfeld Köthen: So sieht der erste Arbeitstag der neuen Bürgermeisterin aus

Hauptinhalt

In Köthen übernimmt Christina Buchheim am Montag ihr Amt als Bürgermeisterin. Neben einer offiziellen Schlüsselübergabe steht unter anderem ein Treffen mit Vertretern der Dezernate auf dem Programm. Die gebürtige Köthenerin möchte die Bürger künftig stärker an Entscheidungen beteiligen.