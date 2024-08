Am Landgericht Dessau-Roßlau beginnt am Montag der Prozess gegen einen 22-Jährigen aus Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld). Ihm werden zweifacher versuchter Mord und Brandstiftung vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft soll der junge Mann vor gut einem Jahr seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt haben. Wenig später soll er dann auch in einer Obdachlosen-Unterkunft Feuer gelegt haben.