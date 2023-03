Derzeit arbeiten die Hochschule Anhalt und die Uni Magdeburg an einem geeigneten Streckennetz. Außerdem soll geprüft werden, wie die Busse in einem geeigneten Kosten-Nutzen-Verhältnis betrieben werden können. Dazu werden viele Daten erfasst und ausgewertet. Die Breite der Straßen, die fahrbare Geschwindigkeit, die Anzahl der Fahrspuren und das bereits bestehende ÖPNV-Angebot fließen in die Analyse mit ein. Aber auch das verfügbare Mobilfunknetz, Wetteraufzeichnungen und Geodaten liefern relevante Informationen.