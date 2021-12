In der Hochburg der Narren in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) fällt der Rosenmontagsumzug am 28. Februar 2022 aus. Auch die in der Session 2021/2022 geplanten Saalveranstaltungen sind aufgrund der pandemischen Lage abgesagt, teilte der Vorstand der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft KuKaKö 1954 mit.