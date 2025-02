An diesem Sonntag bietet Schramm zusammen mit einem anderen Elektro-Experten von 15 bis 18 Uhr eine Sprechstunde für Haushalts-Kleingeräte an. "Wer etwas zur Reparatur bringt, geht idealerweise nicht nur mit einem funktionierenden Elektrogerät, sondern auch mit Fachwissen nach Hause", heißt es in der Mitteilung vom Projektbüro Schlossbund. Auch Schramm wünscht sich, dass die Besitzer der Geräte sich selbst an der Reparatur versuchen.

Um andere Sachen zu reparieren, fehlt es noch an anderen Ehrenamtlichen. "Vielleicht findet sich zum Beispiel jemand, der Fahrräder wieder in Schuss bringen kann oder ein Fachmann für Computer.“ Die Dienstleistung soll künftig an jedem ersten Sonntag im Monat im Dürerbundhaus im Schlosspark angeboten werden. Konkret orientieren sollen sich die Angebotszeiten aber an der Nachfrage, wie der Schlossbund Köthen mitteilte. Laut dem vom Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt aufgelegten Reparaturatlas Sachsen-Anhalt ist das Köthener Repair-Café das elfte landesweit. Weitere gebe es unter anderem in Magdeburg, Zeitz und Stendal.