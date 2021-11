Andere Städte im Land wollen am Weihnachtsmarkt festhalten, wenn auch mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Halle baut seinen Markt an mehreren Plätzen auf, damit sich Besuchermassen besser verteilen. Zudem stehen die Buden mit Kunsthandwerk, Getränken und Essen sowie die Karussells weiter auseinander als bisher.

In Quedlinburg dagegen wird es festgelegte 2G-Bereiche geben, und zwar auf dem Marktplatz und in den Innenhöfen, die sich an der Wochenendaktion "Advent in den Höfen" beteiligen. Dort sollen separate Einlassbändchen verteilt werden.