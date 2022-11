Die Polizei Dessau rechnet damit, dass der Verkehr je werktags ab 9 Uhr in den Wochen vom 28. November bis 2. Dezember und vom 5. bis 9. Dezember sowie am 12. und 13. Dezember durch die Schwerlasttransporte behindert wird.

Die Route der Schwerlaster führt von der Bundesstraße 185 in die Stadt durch das Gewerbegebiet, am Kaufland-Supermarkt vorbei in Richtung Merzien. Die Polizei soll die Transporte nach Angaben der Stadt absichern und den Verkehr umleiten.



Die Fahrzeuge sind 80 Meter lang und fast fünf Meter breit. Sie sollen in Schrittgeschwindigkeit durch Köthen bewegt werden. Für die Durchfahrt wurden in der Stadt Stromleitungen verlegt und Straßenlaternen, Verkehrsschilder und Ampelanlagen abmontiert.