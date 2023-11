In Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat ein Mann versucht, seine Frau zu töten. Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei in Dessau am Mittwoch mitteilten, ereignete sich die Tat am Sonntagmittag in einem Mehrfamilienhaus. Der Mann und die Frau hätten sich zunächst gestritten. Dann habe der 35-Jährige auf die Frau eingestochen und sie schwer an Kopf und Oberkörper verletzt.