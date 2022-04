Nach dem überraschenden Fund von 150.000 Euro in einer gebrauchten Küche ist nun die Besitzerin des Geldes ausfindig gemacht worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, gehörte die Küche einer Rentnerin. Sie war in ein Heim gezogen und hatte das Geld vergessen. Ihr Enkel löst momentan die Wohnung seiner mehr als 90 Jahre alten Großmutter in Halle auf.

Am Montag hatte sich die Polizei bei ihm gemeldet. Der Fund habe ihn kaum überrascht, da in der Wohnung schon mehrere Verstecke entdeckt worden seien. "Wir reden hier zum Beispiel über doppelt eingebaute Böden", sagte der Enkel MDR SACHSEN-ANHALT.

Der ehrliche Finder kann mit tausenden Euro Finderlohn rechnen. Bildrechte: IMAGO/Andia

Der 50-jährige Käufer aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld hatte das Geld in den Küchenmöbeln gefunden. Diese hatte der Mann über eine Internetplattform gekauft und in Halle abgeholt. Das Bargeld war in diversen Briefumschlägen versteckt. Der ehrliche Finder hatte es Mitte vergangener Woche bei der Polizei in Köthen abgegeben. Im Moment liegt das Geld laut Polizei beim zuständigen Amtsgericht, weil noch Einzelheiten geklärt werden müssen.



Der Käufer der Küche geht jedoch nicht leer aus. Dem Mann stehen drei Prozent Finderlohn, also etwa 4.500 Euro, zu.