Nicht schlecht gestaunt haben dürften die Beamten im Polizeirevier Köthen, als ein Mann aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld Mitte vergangener Woche mit zwei Geldkassetten auf der Dienststelle aufgetauchte. In den Schatullen befanden sich 150.000 Euro, die der 50-Jährige gefunden hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Das Geld war demnach in Küchenmöbeln versteckt, die der Mann über eine Internetplattform gekauft und in Halle abgeholt hatte. Das Bargeld, das in diversen Briefumschlägen versteckt war, gab der ehrliche Finder bei den Beamten ab. Diese ermitteln nun zum vormaligen Besitzer der Küche. Die Geldsumme wird laut Polizei bis dahin beim zuständigen Amtsgericht hinterlegt.