Von Zerbst nach Grönland und zurück Tausende Lachse in die Nuthe bei Zerbst gesetzt

In der Nuthe bei Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sollen in Zukunft wieder mehr Fische angesiedelt werden. Dafür sind am Dienstag Tausende kleine Lachse ausgesetzt worden. Im Frühjahr schwärmen sie von dort ins Meer aus und schwimmen im Idealfall irgendwann zurück in die Nuthe. Seit 2009 werden dort regelmäßig Lachse eingesetzt mit dem Ziel, sie dort dauerhaft anzusiedeln.