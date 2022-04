Sachsen-Anhalts Infrastruktur-Ministerium wehrt sich nach dem Abbau mehrerer Wildwarnanlagen gegen Kritik. Wie das Ministerium mitteilte, konnten die Anlagen, die in der Altmark, im Elb-Havel-Winkel, bei Zerbst und im Bördekreis eingesetzt waren, die Zahl der Wildunfälle nicht deutlich senken. Auf allen vier Teststrecken sei die Zahl der Wildunfälle beinah gleich geblieben.

Die optisch-akustischen Warner, montiert an den Leitpfosten, hätten vor allem in schattiger Lage nicht funktioniert. Das Pilotprojekt war 2018 an der Bundesstraße 184 zwischen Dessau-Roßlau und Jütrichau, erstmals installiert worden.