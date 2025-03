Landeskirche Anhalt Offen für Debatten: Wie Karsten Wolkenhauer als Kirchenpräsident wirken will

29. März 2025, 15:33 Uhr

In Köthen ist am Samstag der neue Kirchenpräsident der Landeskirche Anhalt feierlich in sein Amt eingeführt worden. Karsten Wolkenhauer heißt der Neue an der Spitze der kleinsten evangelischen Landeskirche Deutschlands. Er übernimmt das Amt in sehr bewegten Zeiten. Wer ist der neue leitende Geistliche in Anhalt und vor welchen Herausforderungen stehen die Gemeinden? Uli Wittstock hat Karsten Wolkenhauer getroffen.