In Sachsen-Anhalt gibt es immer weniger Milchbauern. Nun haben auch im Kreis Anhalt-Bitterfeld zwei große Milchviehbetriebe aufgegeben. Die Landwirte in Quellendorf haben ihre 1.000 Milchkühe verkauft. Und auch die Agrargenossenschaft Großzöberitz mit einst 650 Rindern hat die Milchwirtschaft eingestellt, so der Vorsitzende der Genossenschaft Ulf Gehrmann.