Stefanie Rückauf hockt vor dem einstigen Scheunentor und stopft Hanffasern in die Ritzen zwischen Wand und Holzbalken – das alles mit nur einer Hand. Denn in der anderen hält die 39-Jährige ihr Handy und filmt die ganze Aktion. Das Smartphone ist immer mit dabei auf der Baustelle in Pouch. Sie macht damit Fotos und Videos vom Umbau der alten Lehmscheune zum Traumhaus und postet sie auf Instagram.



Dabei ist Stefanie Rückauf alles andere als ein Insta-Profi: "Das ist ja nicht mehr ganz meine Generation. Ich habe auch lange überlegt, was ich mache. Habe überlegt, ob ich es mit Youtube-Videos probiere. Aber so mit der Teleskop-Stange Videos drehen, das ist einfach nicht mein Ding. Also habe ich gesagt, ich probiere das mit dem Insta-Account."

Auf der Baustelle arbeiten und gleichzeitig filmen ist gar nicht so leicht, doch mittlerwile hat Stefanie Rückauf reichlich Übung. Bildrechte: MDR/Jana Müller