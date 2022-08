In dieser Situation wird es brenzlig für die Wehren, da sie auf dem Land Hydranten oft nur bedingt nutzen können. Denn das Trinkwassernetz habe oft nicht die nötige Durchflussmenge, die zum Löschen benötigt werde, so Lohse. Schlimmstenfalls könne das Netz bei Nutzung durch die Feuerwehr daher sogar zusammenbrechen.

Akut ist das Problem aktuell in der Stadt Südliches Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Immer mehr Löschwasserteiche in den zugehörigen Ortsteilen sind hier ausgetrocknet. "Es kommt kein Wasser mehr, die Schläuche liegen im Schlamm", sagt Roger Schemmel, Ortswehrleiter in Glauzig-Görzig-Fuhneland.