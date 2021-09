In Zörbig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Mittwochabend ein junger Mann von Strohballen erschlagen wurden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Arbeitsunfall in der Lagerhalle einer Firma im Ortsteil Schortewitz. Dort fielen nach ersten Erkenntnissen mehrere Strohballen auf den 31-Jährigen.



Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Weitere Hintergründe zu dem Unglück waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.