Prozessbeginn in Dessau Mann nach Messerangriff auf Stadtfest Aken vor Gericht

Hauptinhalt

03. März 2025, 09:39 Uhr

Am Landgericht in Dessau beginnt am Montag der Prozess nach einem Messerangriff auf dem Stadtfest Aken im vergangenen Jahr. Verantworten muss sich ein 20-Jähriger. Der Vorwurf: versuchter Mord.