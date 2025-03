Am Landgericht Dessau-Roßlau wird am Mittwoch der Mordprozess gegen einen Mann aus Köthen fortgesetzt. Der 20-Jährige soll nach Angaben des Gerichts am Rande des Akener Stadtfestes (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) im August 2024 aus Eifersucht einem anderen Mann ein Messer in den Bauch gerammt haben.