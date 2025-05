Nach der Messerattacke beim Stadtfest in Aken (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hat das Landgericht Dessau den Angeklagten zu einer Jugendhaftstrafe verurteilt. Dem Gericht zufolge muss der 20-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung für drei Jahre und sechs Monate in ein Jugendgefängnis. Außerdem soll er Schmerzensgeld in Höhe von 5.000 Euro an sein Opfer zahlen.