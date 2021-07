Nach Hackerangriff Landkreis Anhalt-Bitterfeld nimmt Arbeit wieder auf

Sachsen-Anhalts Landesregierung hält trotz der Hackerattacken weiter an den Digitalisierungsplänen fest. Das sagte der Beauftragte der Landesregierung für Informationstechnik, Rüdiger Malter, MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag. "Ein absoluter Schutz ist nicht möglich, sondern es ist wie beim Fahrraddiebstahl. Man muss es dem Kriminellen so schwer wie möglich machen, also ganz viele Hürden einbauen."