Am Mittwoch hatte Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) bekräftigt, den Verkehrsunternehmen wegen der hohen Preise unter die Arme greifen zu wollen. So soll ein eigentlich für Juni geplanter Abschlag in Höhe von rund 16,8 Millionen Euro bereits jetzt ausgeschüttet werden.