Umfassende Sanierung Sportkegler aus Zerbst trainieren auf neuer Bahn

Die Sportkegler aus Zerbst sind mehrfacher Deutscher Meister und haben in der vergangenen Saison zum vierten Mal die Champions League gewonnen. Auf ihrer neuen Bahn wollen sie an diese Erfolge anknüpfen, sagt Mannschaftskapitän Timo Hoffmann.

Diese Investition in die Zukunft ist für uns auch eine Verantwortung, dass der sportliche Erfolg so bleibt. Jetzt sind wir heiß drauf.

Auf den neuen Bahnen läuft schon der Probebetrieb. In der Halle stehen aber noch ein paar Malerarbeiten an und auch die Dämmung ist noch nicht ganz fertig. Die offizielle Eröffnung der neuen Kegelhalle soll dann mit dem ersten Heim-Wettkampf am 25. September gefeiert werden.