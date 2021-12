Nein, sie war nicht unzufrieden mit ihrem Job und ihrem Leben, das könne man nicht sagen. Und doch war da irgendetwas, kleine Zweifel, vielleicht eine Art Störgefühl. Als im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie über Deutschland hereinbricht, ist Christiane Birkner, verheiratet, festangestellte Buchhalterin und Mutter von drei Kindern, gerade in Elternzeit mit ihrem jüngsten Sohn. Sie kümmert sich um das Baby, um das Homeschooling ihrer beiden ältesten Kinder und verbringt auch sonst viel Zeit in ihrem Eigenheim in Köthen. So weit, so normal zu dieser Zeit.