Das schmiedeeiserne Tor zur Osterkirche in Trüben steht Tag und Nacht offen. Die kleine Feldsteinkirche aus dem Jahr 1170 ist eine der ältesten Kirchen in dieser Gegend. Schon am Eingang zum Friedhof erwartet die Besucher eine gemalte Szene auf der Friedhofsmauer mit mannhohen Figuren davor. Es ist "Jesu Einzug in Jerusalem" und die erste von 12 Stationen rund um die mittelalterliche Feldsteinkirche.

Jesu Einzug in Jerusalem. Bildrechte: MDR/Susanne Reh Ostern bietet ausreichend Stoff für das Projekt, angefangen vom Einzug in Jerusalem, über das letzte Abendmahl, den Weg zur Kreuzigung bis hin zu Grablege und Auferstehung, erzählt Lutz-Michael Sylvester, der zuständige Pfarrer der Osterkirche in Trüben. Anstoß für die Widmung zur Osterkirche soll ein bauliches Detail gewesen sein.

Sonnenlicht fällt durch Fenster zu Ostern in Kirche

Das kleine Fenster an der Apsis ist so gebaut, dass jedes Jahr zur Osterzeit das Licht der aufgehenden Sonne in das Innere der Kirche fällt. Das Licht symbolisiert die Auferstehung Christi. Der unbekannte Baumeister wollte wohl so das Wunder des Osterfestes verdeutlichen.

Besucher können das Kreuz in Trüben anheben. Bildrechte: MDR/Susanne Reh Seit fast zehn Jahren schon sind nun das Außengelände und das Innere der Kirche eine Art erlebnispädagogische Dauerausstellung für Groß und Klein, für Christen und Nicht-Gläubige. Witterungsbeständige Installationen machen die Geschichte seh- und erlebbar. So kann man ein etwa 50 Kilogramm schweres Holzkreuz mit der Schulter anheben oder in der Abendmahlskapelle am Tisch mit den Jüngern Jesu Platz nehmen.

Gemälde von Köthener Maler

Das Waldgemälde sowie das Bild am Eingang des Friedhofes stammen vom Köthener Maler Steffen Rogge. Er hat auch die Inschriften an den Chorbögen in der Kirche angebracht.

Platz nehmen beim letzten Abendmahl – in Trüben ist es möglich. Bildrechte: MDR/Susanne Reh

"Kreuzigung und Tod" sind durch drei große Holzkreuze kenntlich gemacht. Besucher können kleine Feldsteine am Fuße des größten Holzkreuzes ablegen. Die "Grablege" befindet sich an der Seite der Kirche. Ein rollbarer Stein verschließt und öffnet die Grabstätte. Im Inneren befindet sich eine leere Bank und ein Tuch. Im Hintergrund sieht man einen Engel.

Erster Ostergottesdienst seit zwei Jahren