Landkreis Anhalt-Bitterfeld Ein Verletzter bei Brand eines Einfamilienhauses

02. Dezember 2024, 07:45 Uhr

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Sonntag ein Mann verletzt worden. Das Haus ist schwer beschädigt worden. Die Polizei geht von einem Sachschaden in fünfstelliger Höhe aus.