Landkreis Anhalt-Bitterfeld Brand in Einfamilienhaus in Osternienburg

03. Dezember 2024, 12:39 Uhr

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Sonntag das Gebäude schwer beschädigt worden. Die beiden Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen.