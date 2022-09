Zum Pfarrbezirk Osternienburg gehören sechs Kirchen, die regelmäßig angesteuert werden wollen. Bildrechte: MDR/Jana Müller

Von wegen Tür auf, reinsetzen und los: Schon das Einsteigen ins Twike von Pfarrer Dankmar Pahlings aus Osternienburg ist ein kleines Abenteuer. "Den linken Fuß auf diese Strebe stellen, an der Außenwand festhalten und sich dann in den Sitz gleiten lassen." Und dann sitze ich drin, in dem kleinen dreirädrigen Leicht-Elektromobil, bei dem man die Füße nach vorn ausstreckt, um in die Pedale zu treten. Denn das Twike ist ein Hybrid, ähnlich einem Elektrofahrrad, ausgestattet mit einem Elektro-Motor, den man durchs Treten in die Pedale unterstützen kann. So kommt man mit einer Akkuladung etwas weiter, sagt Dankmar Pahlings, und tut gleichzeitig etwas für seine Fitness und das macht der Pfarrer mehrmals am Tag.