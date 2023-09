Landkreis Anhalt-Bitterfeld Stichwahl um Bürgermeisteramt im Osternienburger Land

In Osternienburger Land kommt es im Kampf um das Amt des Bürgermeisters zur Stichwahl in zwei Wochen. Bei der Wahl am Sonntag hatte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. In der zweiten Runde treten der CDU-Kandidat und die AfD-Kandidatin gegeneinander an.