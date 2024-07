In der Stadt Südliches Anhalt (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hat ein Drohanruf einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei in Dessau-Roßlau am Donnerstag mitteilte, rief am Morgen ein unbekannter Täter bei einer Tankstelle im Ortsteil Quellendorf an. Er habe damit gedroht, die Tankstelle zu sprengen.