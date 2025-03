Landkreis Anhalt-Bitterfeld Raguhn: Bürger protestieren gegen eigene Feuerwehr

Hauptinhalt

28. März 2025, 07:09 Uhr

In Raguhn-Jeßnitz im Kreis Anhalt-Bitterfeld protestieren Einwohner gegen ihre eigene Feuerwehr. Eine Bürgerinitiative will verhindern, dass die Raguhner Einsatzkräfte in einem neuen Gerätehaus unterkommen. Der Frust der Feuerwehrleute ist groß. Denn der Umzug ist dringend nötig.