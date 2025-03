In der Tat: Das Feuerwehrhaus im Ortsteil Raguhn ist nicht nur in die Jahre gekommen und marode, sondern auch viel zu klein. "Wir ziehen uns auf engstem Raum um. Frauen, Männer, Jugendliche, Kinder – alle gemeinsam. Und es gibt auch keine Duschen", erzählt Michael Meister, Sprecher der Raguhner Wehr mit mehr als 30 aktiven Kameraden.

Die leerstehende Kita in Raguhn soll das Domizil der Feuerwehr werden. Der neue Standort erfülle alle Anforderungen, so Meister. Ein modernes Gebäude, zentral gelegen und gut erreichbar, eine angebaute Fahrzeughalle würde zudem ausreichend Platz bieten.

Doch nicht allen gefällt das. "Dass Anwohner Sorgen haben, wenn etwas Neues in ihrer Nähe gebaut wird, können wir verstehen. Was wir nicht verstehen, ist diese starke Abneigung gegen das neue Feuerwehr-Gerätehaus." Meister meint die Bürgerinitiative, die gegen die Umzugspläne mobil macht. Die Reaktionen der Kameraden darauf reichen von "ich bin schockiert und wütend" bis "es ist eine Frechheit, sich gegen die eigene Feuerwehr zu stellen".

Steffen Berkenbusch ist bei der Bürgerinitiative – und gegen den Umzug in die ehemalige Kita. Er begründet das im MDR-Interview mit einer möglichen Gefahr am Standort durch Hochwasser. "Bei einem Jahrhunderthochwasser würde eventuell der Damm hier in der Nähe nicht ausreichen." Der Damm, so Berkenbusch, ist von Mäusen durchfressen. Die Feuerwehr stünde tief im Wasser, so seine Angst.