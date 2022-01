Haushaltskonsolidierung 1,13 Euro: Stadt treibt Kleinstbeträge ein – mit höheren Kosten als Nutzen

Einen Gebühren-Bescheid über 1,13 Euro – den bekommt aktuell so mancher, der in Raguhn-Jeßnitz lebt. Was beinahe nach einem Spaß in der Stadtverwaltung klingt, hat einen ernsten Hintergrund.