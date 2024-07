Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

In Studierenden-Wohnheim Randalierer rufen rassistische Parolen in Köthen

01. Juli 2024, 14:00 Uhr

Unbekannte Täter haben in einem Studierenden-Wohnheim Türen und eine Gegensprechanlage beschädigt. Sie haben außerdem rassistische Parolen gerufen. In Halle ist es am vergangenen Wochenende in einem Dönerladen ebenfalls zu einem rassistischen Vorfall gekommen.