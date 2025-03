Anfang 2024 hatte die rechtsextreme Kleinpartei "Dritter Weg" an der Hochschule in Köthen Flyer mit diskriminierender und homophober Propaganda verteilt. Im Juni 2023 war laut der Hochschule eine Person verbal beleidigt worden, auch dabei habe es einen rechtsradikalen Hintergrund gegeben. Das sind die Vorfälle, die die Hochschule auf die kleine Anfrage der Linken meldete. Die Anfrage bezog sich nur auf die Jahre 2023 und 2024.



Meldungen ganz ähnlich wie diese tauchten aus Köthen auch schon in den vergangenen 20 Jahren auf. 2018 zum Beispiel, als man sich in Köthen während rechtsextremer Demonstrationen um die internationalen Studierenden sorgte. In einem Bericht des Deutschlandfunk sagten auch vor sieben Jahren schon chinesische Studierende, dass sie sich in Köthen "nicht ganz sicher" fühlten. In dem Bericht steht auch, dass die Hochschule hoffe, das Hochschulgelände nicht erneut von einem Sicherheitsdienst überwachen lassen zu müssen. "Erneut" deshalb, weil es 2012 schon eine solche Überwachung gegeben hatte – nach mehreren Übergriffen auf chinesische Studierende. Einer von ihnen war laut Berichten von mehreren Männern angegriffen worden – vor seinem Wohnheim. Die Täter waren laut den Berichten damals bekannt, sind aber nach einem Verhör wieder auf freien Fuß gekommen.



Das Projekt "gegenPart", das in Anhalt gegen Rechtsextremismus berät – unter anderem jüngst auch die Hochschule Anhalt – und von Land und Bund gefördert wird, dokumentiert nach eigenen Angaben seit 1999 rechtsextreme Straf- und Gewalttaten. Schon 2006 schrieb das Projekt von einer "Übergriffsserie auf ausländische Studenten der Fachhochschule Anhalt". Seitdem hat es in seiner Chronik in jedem Jahr mehrere Vorfälle mit mutmaßlich rechtsextremen Hintergrund in Köthen dokumentiert. In etwa der Hälfte der Jahre ist darunter auch mindestens ein Vorfall im Kontext der Hochschule.