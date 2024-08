Die Pläne für den Bau eines riesigen Solarparks in der Gemeinde Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld kommen voran. Wie der norwegische Energiekonzern Statkraft am Dienstag mitteilte, wurde die Baugenehmigung erteilt. Mit dem Bau soll demnach in Kürze begonnen werden. Entstehen soll ein 41 Hektar großer Solarpark mit Batteriespeicher. Die Fläche entspricht in etwa 58 Fußballfeldern. In der Spitze soll der Solarpark Strom für 14.000 Haushalte liefern.