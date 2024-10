In Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Dienstag der erste Spatenstich für einen riesigen neuen Solarpark in einer ehemaligen Kiesgrube erfolgt. Damit beginnt jetzt der Bau der geplanten 47 Megawatt-Solaranlage mit angeschlossenem Batteriespeicher. Hinter dem Projekt steht der norwegische Energiekonzern Statkraft, der als Europas größter Erzeuger von erneuerbaren Energien gilt.