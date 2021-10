Mit der Verkehrsfreigabe des letzten Abschnitts ist am Mittwoch die gut viereinhalb Jahre lang währende Dauerbaustelle in Jeßnitz abgeschlossen worden. Die Stadt liegt nördlich von Bitterfeld-Wolfen an dem Fluß Mulde. Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) betonte bei der Freigabe, dass der Verkehr nun deutlich flüssiger durch Jeßnitz geführt werden könnte. Das erhöhe sowohl die Sicherheit als auch die Lebensqualität.