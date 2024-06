Gäbe es die Wahl, wer am schönsten wohnt in Sachsen-Anhalt, Vanessa Erhart und ihr Mann Tobias Peisker hätten gute Chancen auf den Sieg. Ihr Haus steht direkt am Goitzsche-Wald unweit eines der schönsten Seen des Landes . Direkt daneben sind das Stadion des Fußballvereins ESV Petersroda 1919 und der Festplatz des Ortes. Am Wochenende ist hier eigentlich immer Trubel, sagt die 30-Jährige.

Ein Selbstbedienungsladen, an dem man sich jederzeit bedienen kann. Preise stehen an den Sachen, das Geld kann man in die Kasse des Vertrauens stecken – das ist ein kleiner Schlitz über dem Warenangebot. Die Kasse ist mit einem Schloss gesichert. Eine kleine Kamera überwacht das Geschehen am Häuschen. Vertrauen hat sie in das Gute im Menschen, erklärt Erhart schmunzelnd. "Hier auf dem Dorf geht so was auch, in einer Großstadt würde ich das sicher nicht machen".