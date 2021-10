Der neu eröffnete Skatepark in Pouch erfreut sich auch bei Jugendlichen aus der Umgebung wie Halle oder Leipzig großer Beliebtheit. Das haben Mitglieder des Jugendgemeinderates in Muldestausee MDR SACHSEN-ANHALT berichtet. Sie hatten in Eigeninitiative knapp 70.000 Euro Spenden gesammelt, um die Idee vom Skatepark wahr werden lassen zu können.