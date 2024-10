"So etwas wie in Dresden kann hier aber nicht passieren", sagt Kerstin Bäumel von der zuständigen Landesstraßenbaubehörde. "Das Bauwerk in Pouch ist ein ganz anderer Brückentyp, die Fertigteile sind damals mit einer hohen Qualität in den Werken errichtet worden," so die Fachgruppenleiterin für Brücken- und Ingenieurbau. Allerdings habe die Verkehrsbelastung in den Jahren extrem zugenommen. "Die größeren Sorgen bereiten uns die Pfeiler.