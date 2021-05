Nach dem Großbrand auf dem Gelände einer Holzpalettenfirma in Arensdorf bei Köthen haben die Aufräumarbeiten in der Palettenfirma begonnen. Bei dem Feuer ist der Großteil des Firmengeländes, aber auch ein Wohnhaus vollständig zerstört worden. Die Familie, die dort wohnte, hat alles verloren. Für sie gibt es eine große Welle der Hilfsbereitschaft. Auch ein Spendenkonto wurde eingerichtet.

Thomas Strauß Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der einzigen Halle, die gerettet wurde, stand Strauß am Donnerstag wieder an der Werkbank und reparierte gebrauchte Holzpaletten. Er sei froh, dass er weiter arbeiten könne, so Strauß. "Dass man nicht wusste, was da nun wird, wenn man den Brand gesehen hat. Schnell kann man dadurch arbeitslos sein. Das ist ein gutes Gefühl, dass man hier wieder stehen kann. Da ist man voll motiviert."