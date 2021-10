In Sandersdorf-Brehna wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Beim ersten Wahlgang vor drei Wochen hatte kein Bewerber die nötige Mehrheit bekommen. In der Stichwahl treten die parteilose Kandidatin Steffi Syska und der ehemalige Landrat Uwe Schulze von der CDU gegeneinander an. Schulze bekam in der ersten Runde 36 Prozent der Stimmen, Syska 23 Prozent.