Lennard riecht vorsichtig an einem geöffneten Glas. "Das ist Zimt", sagt der 15-Jährige und lächelt. Lennard trägt eine Augenmaske wie seine Mitschüler. Für die Mädchen und Jungen ist es dadurch stockdunkel im Raum – wie bei einem echten Stromausfall ohne Licht.

Im Dunkeln schärfen die Zörbiger Schüler ihre anderen Sinne. Riechend und auch tastend. "Wir haben Tannenzapfen erfühlt und Münzen, das war gar nicht so einfach, aber es hat geklappt", sagt der Achtklässler stolz.

Essen zubereiten trotz Stromausfall

Für die Schulklasse aus Zörbig bleibt es nicht die einzige Herausforderung an diesem Erlebnistag in der Baggerstadt Ferropolis bei Gräfenhainichen. In kleinen Arbeitsgruppen erfahren die Jugendlichen hier unter ausgedienten Tagebaugroßgeräten, wie und wo der Strom überhaupt entsteht – und wie man zumindest nicht hungern muss, wenn es mal keinen gibt.

So bereiten Pia und Jette an diesem Tag auch ihr Mittagessen ohne Strom zu. "Wenn man die richtigen Zutaten hat, funktioniert das ganz gut. Wir haben Salate und Gemüse geschnitten und Wraps gemacht", erzählen die Freundinnen. Beim Essen drehen sich die Gespräche der Schülerinnen und Schüler dann hauptsächlich um ein Thema. Wie sähe ein Leben ohne Elektrizität aus? "Im Alltag läuft alles mit Strom, überall", sagt Julian. "Ich brauche Strom zum Laden, wenn mir langweilig ist, bin ich halt am Handy. Und dann entwickelt sich mit der Zeit auch eine Art Sucht", gibt Quentin ehrlich zu.

Blackout-Erlebnistage gibt es seit zehn Jahren

Geht es ohne Strom? Die beiden Jungs überlegen kurz. "Einen Monat würde ich schaffen", glaubt Julian. Ganz sicher ist er aber nicht. "Einen andauernden großflächigen Stromausfall wollen wir alle nicht erleben", sagt Ellen Haunstein von enviaM. Der Energieversorger organisiert seit zehn Jahren Blackout-Erlebnistage.

Mehr als 3.000 Schüler haben daran schon teilgenommen. "Die meisten haben sich vorher noch nie mit dem Thema befasst, wie wichtig eben der Strom im Alltag ist. Irgendwann sind nämlich die Akkus leer, der Kühlschrank kühlt nicht mehr, vielleicht bleibt auch die Dusche kalt." Da komme dann schnell Frustration ins Spiel, so Haunstein.

Wie lebt es sich ohne Strom? Das lernen die Schüler im Rollenspiel

In Rollenspielen lernen die Kinder was passiert, wenn der Strom wirklich für längere Zeit weg ist. Nachgestellt werden Situationen etwa in Familien, im Krankenhaus oder bei der Polizei. "Das fand ich spannend", erzählt Lennard. Und trotz des ernsten Themas kommt natürlich auch der Spaß an diesem Tag nicht zu kurz. Zum Abschluss wartet auf die Schüler aus dem Kreis Anhalt-Bitterfeld noch ein sportlicher Wettkampf. Tischtennis unter Schwarzlicht. "Das war gar nicht so einfach, den Ball zu treffen", sagt Jette. "Es war sehr, sehr lustig und insgesamt war's ein lehrreicher Tag", ergänzt Pia.