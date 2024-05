Drei Jugendliche sollen in Aken im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ein Exemplar des "Tagebuchs der Anne Frank" verbrannt haben. Zeugen beobachteten einen 15-Jährigen und zwei 16-Jährige am Mittwoch, als sie an einer Bushaltestelle ein Buch beschädigten und anschließend Teile davon in einem Papierkorb verbrannten. Das teilte Polizei und Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Donnerstag mit.