Ein Ehepaar aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat durch einen Schockanruf viel Geld verloren. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Betrüger mehrere Zehntausend Euro. Ein angeblicher Polizist hatte demnach am Montagvormittag bei dem Paar in der Stadt Südliches Anhalt angerufen – mit der angeblichen Schocknachricht: Der Sohn und die Schwiegertochter hätten einen tödlichen Unfall verursacht und säßen nun in Untersuchungshaft.

Danach meldeten sich der Polizei zufolge unter anderem falsche Bankmitarbeiter, Staatsanwälte und Richter per Telefon. Das Ehepaar habe deshalb eine Kaution an eine Frau in Halle übergeben. Der Betrug sei erst am Abend aufgeflogen, als der echte Sohn und die Schwiegertochter wohlbehalten vor der Tür standen. Die Polizei sucht nun Zeugen und warnt erneut vor Schockanrufen, besonders bei älteren Menschen.