In Polen hat die Polizei sechs Tatverdächtige festgenommen, die mit Schockanrufen zahlreiche Menschen um ihr Geld betrogen haben sollen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in München, die an den Ermittlungen beteiligt waren, am Donnerstag mitteilten, gibt es in mehreren Bundesländern Geschädigte, auch in Sachsen-Anhalt.