Bei einem schweren Unfall auf der B183 in Anhalt-Bitterfeld ist ein Transporter-Fahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der 48-Jährige aus Weißenfels am Montag gegen Mittag bei Radegast frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Dabei wurde er eingeklemmt und tödlich verletzt. Er sei noch am Unfallort gestorben, hieß es von der Polizei.